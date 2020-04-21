Atık su numunelerinde corona virüs var mı? Bakan'dan son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli, "Gıda sektörü, ramazandaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır." diye konuştu.

Hububat alım fiyatına değinen Pakdemirli, "Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını belirten Bakan Pakdemirli, İstanbul'dan da numune toplandığını ve ona göre tedbir alınacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ve çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız." dedi.

Pakdemirli, "Gelecek hafta iki bakanlıkla Sözleşmeli Üretim Platformunun ön lansmanını yapacağız. Ürünler daha sağlıklı fiyatla tüketiciye ulaşacak." şeklinde konuştu.