'ATMACA ve KARAOK’a teslimat'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ‘2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

AKINCI’DA TESLİMAT: 2021’de AKINCI Taarruzi İHA’nın ilk teslimatlarını yapacağız. Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A envantere girecek ve ilk teslimatları yapılacak. İlk milli gemisavar füzemiz ATMACA, milli torpidomuz AKYA, tanksavar silahımız KARAOK’un ilk teslimatlarını yapacağız. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi ANADOLU, test ve eğitim gemisi UFUK ve lojistik destek gemisini teslim edeceğiz, MİLGEM Projesi’nin 5. gemisi İ sınıfı fırkateyn İSTANBUL’u denize indireceğiz. Motor projelerinde bu yıl somut çıktıların elde edileceği bir yıl olacak. SOM ve ATMACA füzelerinde kullanılacak KTJ3200 Turbojet Motoru ilk kez teslim edilecek. ALTAY tankı için geliştirilen BATU tank motoru ilk prototipi çalıştırılacak. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar için geliştirilen UTKU motor ve transmisyonun ilk prototipi çalıştırılacak.

S-400 KULLANIMA HAZIR: (S400’ler aktif mi?) Sistem, size saldırı geldiğinde aktif olur. Sistem kullanma yetkisi TSK’da. S-400’ler kullanıma hazır. (S-400 2. sistemi ne zaman gelir?) İsteseydik bugün gelebilirdi.