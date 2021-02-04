MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Avrupa Birliği stratejik hedefimiz’
ABONE OL
04.02.2021 - 07:00 | | MACARİSTAN AA

‘Avrupa Birliği stratejik hedefimiz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Macaristan’da Savunma Bakanı Tibor Benko ile bir araya geldi.

‘Avrupa Birliği stratejik hedefimiz’

İki bakan baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Akar, “Karşılıklı iş birliğimizin sadece Macaristan ve Türkiye için değil, NATO ve AB’nin güvenlik konularındaki çalışmalarına da çok önemli katkılar sağlayacağının altını çizmek istiyorum” dedi. Akar, NATO’nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu belirterek, Macaristan’ın buradaki katkısının geliştirilmesine yönelik değerlendirmesini paylaştı. Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak nitelendiren Akar, “Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı. Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün” diye konuştu.

Akar ve Benko, 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri anısına yapılan anıta çelenk koydu. İki bakan ardından Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.

    Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Son dakika... İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi açıklaması!

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

    Sıradaki Haber