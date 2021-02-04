‘Avrupa Birliği stratejik hedefimiz’

İki bakan baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Akar, “Karşılıklı iş birliğimizin sadece Macaristan ve Türkiye için değil, NATO ve AB’nin güvenlik konularındaki çalışmalarına da çok önemli katkılar sağlayacağının altını çizmek istiyorum” dedi. Akar, NATO’nun VJTF 2021 sorumluluğunun Türkiye’de olduğunu belirterek, Macaristan’ın buradaki katkısının geliştirilmesine yönelik değerlendirmesini paylaştı. Orta Avrupa Tümeni konusundaki Macaristan inisiyatifini önemli olarak nitelendiren Akar, “Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. NATO çerçevesinde de tarihi perspektif içinde de Macaristan ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli, anlamlı. Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün” diye konuştu.

Akar ve Benko, 1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri anısına yapılan anıta çelenk koydu. İki bakan ardından Gül Baba Türbesi’ni de ziyaret etti.