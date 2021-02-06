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06.02.2021 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Avrupa ülkeleri hak ihlalinde bizim önümüzde’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2020 yılı verilerine göre, Türkiye ihlal kararlarında Avrupa ortalamasının altında çıktı

‘Avrupa ülkeleri hak ihlalinde bizim önümüzde’

AİHM’in 2020 yılına ait istatistikleri yayınladı. İç hukuk yollarının tükenmesi sonucu başvuruların gerçekleştiği AİHM’ye geçen yıl sonu itibariyle çeşitli ülkeler aleyhine toplam 62 bin başvuru yapıldı. Türkiye aleyhindeki derdest başvuru sayısı ise 2012 yılında 16 bin 876 iken, hendek operasyonları nedeniyle PKK mensupları ve 15 Temmuz sonrası FETÖ mensuplarının yoğun başvurularına rağmen geçen yıl sonu itibariyle 11 bin 750 oldu. Türkiye, başvuru sıralamalarında ön sıralarda görünse de verilen hak ihlallerinin kararlara oranına bakıldığında Avrupa ortalamasının altında yer alıyor. Tüm üye ülkeler açısından ise toplam 39 bin 190 başvuru karara bağlanarak sonuçlandırılıp, toplamda 762 ihlal kararına hükmedildi. Buna göre, ihlal kararlarının, karara bağlanan tüm başvurulara oranı yüzde 1.9 oldu. Türkiye ise 1.3 oranıyla genel ortalamanın altında kaldı. Türkiye aleyhine verilen ihlal kararları kapsamlı olarak değerlendirildiğinde, 2018 yılından bu yana ciddi düşüş yaşandığı gözlendi. AİHM tarafından Türkiye aleyhine 2018 yılında 140 ihlal kararı verilirken, bu sayı 2019 yılında 96, geçtiğimiz yıl ise 85’e geriledi.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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