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16.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Avukatlar için adil yargılama talebi

Avukatlar için adil yargılama talebi
ELİF ALTIN İstanbul

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, “Biz uzun zamandan beri adil yargılama talep ediyoruz. Acil adalet istiyoruz. Önce Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için... Tutuklu bütün meslektaşlarımız için... Bugün pek çok adliyenin önünde baro başkanları adil yargılama talep ediyor. Aytaç ve Ebru’yla simgeleşen bu talebi Ankara’ya, Yargıtay’a ulaştırabilmek için... Meslektaşlarımız için adil yargılanma hakkı talep ediyoruz” diye konuştu.

Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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