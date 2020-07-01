Avukatlardan adliye önünde protesto

Polis sabahın erken saatlerinde adliye içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Mitingin yapılacağı meydan bariyer çekilerek giriş ve çıkışlar kapatıldı. Adliye içerisinde toplanan avukatlar “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak, hukuk, adalet”, “Savunma susmadı susmayacak” ve “Direne direne kazanacağız” eklinde slogan atıp alkış tutarak adliye meydanına doğru yürüdü. Ancak avukatlar kendilerine ayrılan alana sığmayınca İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu polisle görüştü. Bu görüşme sonunda polis bariyerleri kaldırdı. Bu sırada polis sık sık, “Çağlayan meydanındaki gruba sesleniyorum. Kovid-19 salgını devam ediyor. Lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim” şeklinde anons yaptı.

‘Ortak haykırış’

Açıklama yapan Durakoğlu, şunları söyledi: “Hepinize duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Bütün İstanbul Barosu’nda iddia koyan bütün gruplar var. Bu hepimizin hareketi. Bütün görüşler burada. Bu toplantı bütün görüşlerin ortak haykırışıdır. Burada Ankara’ya gönderilen bir mesajdır bizimkisi. ‘Yapmayın’ dedik. ‘Bölmeyin bizi’ dedik. Bu teklifi çekmelerini söyledik. Bizim devasa sorunlarımız var. Daha şu kapıdan içeri girerken başlıyor sorunlarımız. O kadar çok örgüt o kadar çok görüş buradaki ortak bir haykırışı dile getireceğiz. Unutmayalım bunu, bu ülkenin avukatları olarak Meclis’e verilmiş teklifin evrensel hukuk kurallarına uygun olmadığını söyleyerek geldik. 80 baro bir araya geldik iki kez deklarasyon yayınladık, imza attık ve çekin bu teklifi dedik. ‘Çekin, gelin, konuşalım, biz sizi ikna edebiliriz. Biz de ikna olmaya açığız, konuşalım’ dedik. ‘Sorunlarımızı konuşalım, onları yasalaştıralım’ dedik. Bunun çözümü çoklu baroymuş. Her görüşten 80 baro başkan arkadaşım altına imza attı, hiçbir şeyi dinlemediler. Baroda bu mücadeleyi yapanlar sağcı ya da solcular diye ayrılmıyor. Buradan Ankara’ya söylüyorum; susamaz barolar, avukatlar susamaz, susarsa baro olmazlar. Bedelse bedel de öder avukatlar, bilesiniz bunu.”

Ankara Bilkent Otel Konferans Salonu’nda baro başkanları adına açıklama yapan Amasya Baro Başkanı Ahmet Melik Derindere ise barolara kayıtlı tüm avukatları 3 Temmuz’da Ankara’da düzenleyecekleri, “Büyük Savunma Mitingi”ne davet etti. Derindere, “Kamuoyunu günlerce, ‘barolar siyaset yapıyor’ söylemleriyle meşgul ettikten sonra ortaya konan çoklu baro projesi, esasında baroları siyaseten bölme, ayrıştırma amacını ortaya koymaktadır. Baroların siyasallaşması ya da daha doğru bir deyişle kutuplaşmasının asıl şimdi önü açılmaktadır” dedi.