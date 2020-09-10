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10.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ayasofya Camii için temyize gidilmedi

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında “Ayasofya Camii’nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesi’nce verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönünde haberlerin “kesinlikle gerçeği yansıtmadığı”nı açıkladı.

Ayasofya Camii için temyize gidilmedi

Açıklamada, “Zira mezkur dairece, 2 Temmuz 2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır” denildi.

 

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