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11.08.2020 - 07:00 | | DHA

‘Ayasofya Camii mesajı daha da ileri taşınacak’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, video konferans ile katıldığı Türkiye İslam İşbirliği Gençlik Forumu’nda konuştu.

‘Ayasofya Camii mesajı daha da ileri taşınacak’

İslam ülkelerinin sorunlarına değinen Kıran, birlik ve beraberlik içerisinde olmanın öneminin altını çizdi. Yunanistan’ın başkentin Atina’da Müslümanlar için tek bir cami olmadığını, Yunanistan’ın seçilmiş bir müftüyü cenaze namazı kıldırdığı için tutuklayıp yargıladığını kaydeden Kıran, şöyle konuştu: “Ayasofya’yı cami olarak yeniden açtığımız için Yunanistan bunu yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, Ayasofya’nın cami olarak açılmasını takdirle karşıladı. Türkiye’den İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır. Müslümanlar olarak bu mesajı daha da ileriye taşıyacağımızı umuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasının, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi olduğunun altını çizdi.” 

 

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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