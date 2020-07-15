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15.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin Atatürk’ün de imzası bulunan karara yönelik, “Tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” ifadesine tepki gösterdi.

‘Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın’

Akşener, “Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinden sonra, yeni Türk devletinin tapu kayıtlarına Ayasofya’yı, cami-i şerif olarak tescil eden ikinci kişi o beğenmediğin Mustafa Kemal Atatürk’tür. Tarihe ihanet yakıştırması yapmak, makamı ne olursa olsun kimsenin haddi değildir. Herkes haddini bilecek” dedi.

Akşener, partisinin dünkü grup toplantısında özetle şöyle konuştu: “Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın. Cumhuriyetle bitmeyen kavgasının dışa vurumu niteliğinde, birleştiren değil, yine ayrıştıran konuşma yaptı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde alınan kararı, ihanet olarak tanımladı. Kendine gel Sayın Erdoğan, ağzından çıkanı kulağın duysun... Ayasofya’nın Osmanlı dönemindeki fatihi Sultan Mehmet Han; Cumhuriyet dönemindeki fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

‘Kıymetli sözleşme’

Boşandığı eşinden şiddet gören Avukat Ezgi Ulugün’ü kürsüye çıkarıp konuşmasını sağlayan Akşener, sadece geçen yıl  474 kadının öldürüldüğünü hatırlatarak şöyle devam etti: “İktidar bunlara çözüm üretmek yerine üzerine bir de tüy dikiyor ve İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzalarını geri çekmeyi konuşuyor. İstanbul Sözleşmesi’nin nesinden rahatsızsınız? İstanbul Sözleşmesi, kadınlarımız için kıymetlidir ve bu sözleşmeyi, özgüveni gelişmemiş birkaç korkağa ezdirmeyiz, ezdirmeyeceğiz.”

 

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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