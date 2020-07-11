Ayasofya kararına Meclis’te alkış

Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından TBMM Genel Kurulu’nda okundu. Milletvekilleri kararı uzun süre ayakta alkışladı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu karar ile birlikte Ayasofya Camisi artık Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bütün inananlar için ibadet alanı olarak hayatına devam edecek. Söyleyeceğim tek şey, hamdolsun” dedi.

‘Şükürler olsun’

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Ayasofya Camisi’nin tekrar ibadete açılmasının çocukluğunun ve gençliğinin ideali olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Danıştay’a şükranlarını sundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Ayasofya, tarihsel bir insanlık mirasıdır. Bundan sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, geçmişten devraldığımız ve torunlarımız için bize emanet olan buranın tarihsel, kültürel ve çok değerli mimari özelliklerine zarar verilmeden bu işlemi yapması yönünde hassasiyet göstermesini istiyoruz” diye konuştu. Meclis Başkanvekili Celal Adan ise, “Gazi Meclisimiz bağımsız, ezanı hür, bayrağı hür Türk devletini kurmuş bir Meclistir. Ben de milletimizin hakkı olan Ayasofya’nın camiye dönüşmesini Meclis kürsüsünden açıkladığım için Allah’a şükürler olsun” değerlendirmesini yaptı.

Baro teklifinin 26 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 26 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre; 5 binden fazla avukat bulunan illerde yeni baro kurulabilmesi için gereken 2 bin avukata, baro levhasına kayıtlı serbest avukatların yanı sıra, levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacak. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplayacak ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak birliğe bildirecek. Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Türkiye Barolar Birliği’nde temsil edilmeyecek. Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğince (TBB) şekli belirlenen cüppeyle çıkacak. Avukatlara, staj dönemi de dahil olmak üzere, baro ve Birliğin iş ve işlemleri ile mesleğin icrası kapsamında kılık ve kıyafetle ilgili herhangi bir zorunluluk getirilemeyecek.