‘Ayasofya mutlaka ibadete açılmalı’

Bahçeli, yazılı açıklamasında, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasının ülke gündemine yerleştiğini vurguladı. “Gizli Bizans lobisinin, Batı hayranı yerli iş birlikçilerin, mabetlerimizi sorgulama ve itibarsızlaştırma hamleleri son günlerde yoğunlaşmıştır” ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Ezan sesinden irkilen çevrelerin hangi karanlık özlemlerle yanıp tutuştuklarının basiret ve vicdan sahibi her insanımızın mahsusen farkında olduğu bir husustur. ‘Kılıç hakkı’ olan Ayasofya Camisi 1934 yılına kadar da ibadete açık tutulmuştur. 24 Kasım 1934’te müzeye çevrilmesini sağlayan kararnameden mülhem bugüne kadar uzanan bitmeyen kafa karışıklıkları, kesilmeyen spekülasyonlar, eksilmeyen ve eskimeyen mesnetli-mesnetsiz iddialar, derinleşen fikir ve görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Mezkur kararnamede Atatürk’ün attığı imzanın sahte mi gerçek mi olduğu on yıllar boyunca tartışmaların ağırlık merkezini teşkil etmiştir. Fatih’in yaptığının Atatürk tarafından yıkıldığı iması veya ifadesi hain bir uydurma, rezil bir yalandır. İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya’nın cuma günü cami, pazar günü de kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz teklif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir.”