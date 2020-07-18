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18.07.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

"Ayasofya tepkileri bizi hiç bağlamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda, “Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir” ifadelerini kullandı

"Ayasofya tepkileri bizi hiç bağlamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla esaret zincirinden kurtulduğunu belirterek, “Bu bizim gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi” dedi. Erdoğan bu karara yurt dışından gelen tepkiler konusunda, “Hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ayasofya Camii’nin 24 Temmuz’daki açılışıyla ilgili davet kısmının tamamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait olduğunu ifade eden Erdoğan, açılışta camiye 1000-1500 kişinin alınacağını söyledi. Davetliler arasında kadınlar da olabileceğini vurgulayan Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen tepkilere ilişkin de şunları söyledi:

‘Gençlik hayalimdi’

“Olumlu tepkiler de var olumsuz tepkiler de var. Bunlardan bir kısmı şahsımla zaten görüştüler. Ben de kendilerine gerekli cevapları verdim. Bırakın olumlu, olumsuz, Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemize kimsenin herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz. Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra müzeden aslına rücu etmesi, tekrar cami haline dönüşmesi bu milletin en doğal hakkıdır. Bunun gerçekleşmesi sadece Türkiye için değil, tüm İslam dünyası için önem arz eden bir konuydu. Nitekim Meclisimizdeki ortak duruş, o da çok çok anlamlıydı... Bu aslında Ayasofya’nın esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir sökülüp atılmıştır. Bizim gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu hayali gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz, memnunuz.”

Kıdem tazminatı

Erdoğan, kıdem tazminatı çalışmasında gelinen son noktanın sorulması üzerine de, “Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil” dedi.

‘Gündemimizde kısıtlama yok’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması için “Böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Fakat şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok” dedi.

‘Azerbaycan’ı yalnız bırakmayız’

Erdoğan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: “Tabii Ermenistan işgalci. Azerbaycan’ın sivil bölgelerini ateş altında tutuyor. Ama bu saldırılar neticesinde de tabii ki Azerbaycan da topraklarının, halkının müdafaasına yönelik adımları atmıştır. Tabii biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Sonuna kadar desteğimizi vereceğiz. Sayın Aliyev’le görüşmeleri yapıyoruz. Oradan bir heyeti Türkiye’ye gönderdiler. Bu heyette başta Savunma Bakanım olmak üzere kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptılar.”

Erdoğan, Türkiye’nin meşru yönetimle yapılan anlaşmalar gereği şu ana kadar Libya’da aldığı sorumlulukları da aynen devam ettireceğini belirterek, “Yeni bir anlaşmayı da BM’yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz” dedi.

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