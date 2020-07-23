Ayasofya’da ilk namaz yarın

Ayasofya’da yarın kılınacak ilk cuma namazının davetli listesi netleşti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başta siyasi parti liderleri olmak üzere bazı konukları ilk namaza bizzat arayarak davet ederken, milletvekillerine de Tevbe sureli davetiye ulaştırıldı. Erbaş daha önce, “davet edilirsem giderim” diyen CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi de telefonla arayarak davet etti. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen Ayasofya’da kılınacak ilk cuma namazının konuk listesi netleşti. Parti liderlerini bizzat arayarak davet eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün de milletvekillerine yazılı davetiye gönderdi.



HDP davet edilmedi



Ayasofya’nın bir fotoğrafının bulunduğu davetiyede, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-i Kebir Cami Şerif’i açılış programına katılımınızdan onur duyarız” ifadeleri yer aldı. Bir bölümünde Tevbe suresinin 18. ayetine de yer verilen davetiyede, şöyle denildi: “Allahın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğdu yolu bulanlardan olmaları umulur.” Edinilen bilgilere göre, HDP milletvekilleri Ayasofya’nın açılışına davet edilmedi.



İnce’yi de aradı



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılacağı namaza İYİ Parti lideri Meral Akşener, koronavirüs riskine maruz kaldığı ve izolasyon sürecinde olduğu için katılamayacak. Ancak İYİ Parti adına bazı isimler Ayasofya’nın açılışında bulunacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “kameralar önünde ibadeti doğru bulmadığı” gerekçesiyle daveti geri çevirdi. CHP’nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de bizzat Erbaş tarafından açılışa davet edildiği bildirildi. İnce, bir süre önce yaptığı açıklamada davet edilmesi halinde Ayasofya’ya gideceğini beyan etmişti.

PTT’den özel pul

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pul hazırlandığını bildirdi. Karaismailoğlu, Twitter’dan “Çok şükür, 86 yıl sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi sayesinde Ayasofya Camii’nin tekrardan ibadete açılması, Türkiye’nin uluslararası alanda ne kadar güçlü olduğunun kanıtıdır. Daha önce olduğu gibi bize emanet edilen fethin sembolü Ayasofya’ya sahip çıkmaya, aslına uygun yaşatmaya devam edeceğiz. 24 Temmuz 2020 günü kılınacak ilk Cuma namazını ölümsüzleştirmek, tarihe not düşmek için PTT’nin hazırladığı ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle sunacağız. Bizleri bu tarihi döneme şahit kılan Allaha şükürler olsun” ifadesini kullandı.