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HaberlerSiyaset Haberleri ‘Ayasofya’nın Gli’si hayatından memnun’
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19.07.2020 - 07:00 |

‘Ayasofya’nın Gli’si hayatından memnun’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

‘Ayasofya’nın Gli’si hayatından memnun’

Gli’yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin” ifadelerini kullandı.

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