19.07.2020 - 07:00 |
‘Ayasofya’nın Gli’si hayatından memnun’
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii’nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.
Gli’yi seven Vali Yerlikaya, görevlilerden durumu hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin” ifadelerini kullandı.
Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.