‘Ayasofya’yı açarsa Erdoğan’ı kutlarım’

Bir YouTube kanalında konuşan Akşener, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’a sosyal medyadan yapılan hakaretlere sağduyulu herkesin tepki gösterdiğini söyledi. Akşener, “Hepimiz bu çirkinliğe tavır koyduk. Bir de Başak Demirtaş’a olmuştu. Başak Hanım’a, Esra Hanım’a hepimiz zıpladık; bu güzel bir şey. Ama Nevşin Hanım’a, Meral Hanım’a, Canan Kaftancıoğlu’na yapılan hakaretlere herkes göz çevirdi. Bu bir zihniyet meselesi, sosyal medyayı kapatarak bu zihniyetin önüne geçemezsiniz” dedi.