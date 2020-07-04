04.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Ayasofya’yı açarsa Erdoğan’ı kutlarım’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak, “Ayasofya’yı, Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a, ne bize, ne CHP’ye, ne vatandaşa sorması gerek. Ben onun yerinde olsam, bu söz ağzımdan çıkmışsa yapardım ama yapamayacak; göreceksiniz. Yaparsa Sayın Erdoğan’ı tebrik edeceğim” dedi.
Bir YouTube kanalında konuşan Akşener, Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’a sosyal medyadan yapılan hakaretlere sağduyulu herkesin tepki gösterdiğini söyledi. Akşener, “Hepimiz bu çirkinliğe tavır koyduk. Bir de Başak Demirtaş’a olmuştu. Başak Hanım’a, Esra Hanım’a hepimiz zıpladık; bu güzel bir şey. Ama Nevşin Hanım’a, Meral Hanım’a, Canan Kaftancıoğlu’na yapılan hakaretlere herkes göz çevirdi. Bu bir zihniyet meselesi, sosyal medyayı kapatarak bu zihniyetin önüne geçemezsiniz” dedi.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.