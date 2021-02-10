Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şu mesajları verdi:

VATAN BÖLÜNMEZ: Cumhur İttifakı düşmeden, MHP teslim alınmadan bu vatanı bölemezsiniz, bu devleti yıkamazsınız, bu milleti karanlığa çekemezseniz. Cumhur İttifakı’nın iki ana paydaşı olan MHP ile AK Parti dışındaki partiler Türk siyasetinde içten içe çürümenin failleridir.

SİYASİ KORONA: (CHP ile HDP arasındaki görüşme sonrası ortak açıklama yapılmaması) Müşterek basın toplantısı CHP’nin kurnazlığı nedeniyle yapılamamış, HDP kendi çalıp kendi oynamıştır. Anlaşıldığı kadarıyla CHP Genel Başkanı, HDP’ye karşı siyasi koronadan dolayı sosyal mesafe koymuştur. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ‘ne sen tanı beni, ne de ben seni’. Ayıbınız yoksa çıkın sahneye.

TERÖRİSTİ BİLİRİZ: (Boğaziçi eylemleri) Biz öğrenciyi de biliriz, teröristi de biliriz. Yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü marjinal örgütlerdir.

DİJİTAL TERÖR: Tüm dünyada LGBT haklarının koruyucusu olacaklarını söyleyenlere sesleniyorum; Müslüman Türk milleti bu oyuna gelmez, bu zokayı yutmaz. Gösterdiğimiz haklı tepkiler, okyanus ötesinden cevaplanıyor. Biz teröristlere yükleniyoruz, dijital terör, dijital faşizm elebaşları oklarını bize yöneltiyor.

ANAYASA ÇAĞRISI: Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir anayasa yazılmasının mecburiyet olduğunu göstermektedir. Artık bu bahsi muhkem ve müstesna bir uzlaşma ve demokratik imkanlarla kapatmanın vakti gelmiştir. Her parti yeni bir anayasadan bahsediyor ya da değişmesini öneriyor. O zaman tutarlılık gereği bütün partilerin anayasanın ilk dört maddesine bağlı, vatandaşlık tanımına sadık bir siyasi tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir.

‘KARARI UYGUN BULUYORUZ’

Bahçeli, Enis Berberoğlu ile ilgili soru üzerine “Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz. Ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve Genel Kurul’a geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır” dedi.