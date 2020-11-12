‘AYM kararlarının bağlayıcılığı nettir’

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bütçe görüşmelerinde bakanlığının çalışmaları ve güncel gelişmelere ilişkin konuştu.



Yerel Mahkeme’nin Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi kararını uygulamaması ile ilgili olarak, “Anayasa herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır...



Bireysel başvuru reformunu yaparken ‘Ali’ye yarar uygulamayım, Veli’ye yarar uygulayım’ şeklinde bir bakış açısı olmaz. Karara katılırsınız katılmazsınız Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına, birçok beğenmediğimiz kararı da var ama kararın bağlayıcılığı hususunda elbette konu nettir.



