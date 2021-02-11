‘AYM yeniden yapılandırılmalı’

Bahçeli toplantı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu kararını eleştirdi. Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

‘Geçmişin rövanşı’

“Türk siyasetine yeni bir soluk getiren, nihayetinde sağlam ve sarsılmaz bir irade gösteren Cumhur İttifakı; MHP ve AK Parti kucaklaşmasının ikramıyla umutları tazelemiş, milli heyecanları tahkim ve takviye etmiştir. Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerek ve yeter baraj sınırının yüzde 50+1’e yükselmesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin özellikleriyle mündemiç ittifak kültürü doğal olarak Türkiye siyasetine yeni bir boyut kazandırmıştır. Artık uzayı hedeflemiş, 2023’te aya ayak basmak için kolları sıvamış, ufuk ötesini kavramış, çevik, atılgan, iddialı, diri ve ön alan bir ülke tablosu hamdolsun vaziyet almış, vuku bulmuştur.”

Bahçeli, Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin kabul edilerek infazının durdurulmasının “kuşkulu” ve “kaygı verici gelişme” olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “AYM’nin milletin hakkı ihlal edilip yok sayılırken, işlediği suçu teyit edilmiş kişilerle ilgili duyarlılığı, evrensel hukuk normları açısından izahı yapılamayacak bir çarpıklıktır. Bu mahkeme, Anayasa’nın geçici 20. maddesini yok sayarak 138. maddesini çiğnemiştir. Yanlış ve mahzurlu olsa da AYM’nin kararları bağlayıcıdır. Fakat AYM’nin hak ihlali kararı, söz konusu CHP’liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır. Geçmişin adeta rövanşının alınması gözlerden ve dikkatlerden kaçmamaktadır. AYM milletimizin ve demokrasimizin haklarını muhafaza veya müdafaa edecek düzeyde tekrar yapılandırılmalı, yeni anayasa sürecinde yüksek mahkemenin mevcut durumu mutlaka ele alınmalıdır. İlgili CHP’li milletvekilinin fezlekesi TBMM Karma Komisyonu’na acilen getirilip dönem sonuna bırakılmadan gündeme alınmalı, ardından da Genel Kurul’a indirilerek dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili oylama yapılmalıdır. MHP bu oylamada dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oyunu kullanacaktır.”

‘Başkanlığa adayım’

Bahçeli, “Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart’ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar” diyerek, kurmaylarına adaylığını ilan etti. Bahçeli’nin açıklaması alkışlarla karşılandı.