‘AYM yeniden yapılandırılsın’

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, engellerinden arındırılması” gerektiğini ifade eden Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Parlamenter sistemin oluşturduğu kurumların yeniden yapılanması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine fonksiyonel açıdan müzahir noktaya taşınması artık kaçınılmaz bir zarurettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini darbelerin ardından tesis ve tezahür eden kurumların küflü prangalarından kurtarmak asıl olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bu prangalardan birinin 1960 darbesinin ardından kurulan AYM olduğunu belirten Bahçeli, “Bu kapsamda AYM yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır. 27 Mayıs darbecileri, hem TBMM’nin hak ve yetkilerini hem de Türk milleti adına yapılan yargılama yetkisini ‘Yüksek Adalet Divanı’ adı verilen icazetli ve boyunduruk altındaki yapıyla gasp etmiştir... Yassıada’da dönemin bakanları ile Başbakan’ına idam kararı veren de bizzat bu gayrimeşru lekeli yapıdır. Yüksek Adalet Divanı’nın birçok üyesi AYM’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı” dedi.

Bahçeli açıklamasını şöyle sürdürdü: “1960 darbesinin bütün izlerinin ortadan kaldırıldığı bir dönemde, AYM de tüm unsurlarıyla yeniden masaya yatırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çelişmeyecek bir ‘Yüce Mahkeme’, deyim yerindeyse bir ‘Divan-ı Ali’ kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.”

‘Kararları sakat’

Bahçeli “AYM’nin son zamanlarda verdiği kararlar sancılı ve sakattır. Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir... Yeni yasama yılının başlangıcında bu konunun samimi, sağduyulu, ön yargısız, demokrasi ahlakına ve milli gerçeklere münasip ölçülerde değerlendirilip tartışmaya açılması halisane beklentimizdir” dedi.