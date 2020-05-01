AYM’den iki düzenlemeye iptal kararı

CHP, Ocak 2017’de OHAL döneminde çıkarılan ve 2018’de Meclis’ten geçen 12 önemli düzenlemeyi AYM’ye götürerek iptalini istemişti. CHP’nin başvurusunda yer alan iki madde ile ilgili AYM’den iptal kararı çıktı. Yapılan düzenlemeyle RTÜK’ün; ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu MİT veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya kuruluşlarının lisans başvurularını reddedeceği hükme bağlanmıştı. Düzenlemeyi iptal eden AYM kararında, “MİT ve emniyet tarafından yapılan bildirimin ‘istihbari’ nitelikte olması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle lisans başvurularını değerlendiren idare tarafından tesis edilecek işlemlerle ilgili yargısal denetim daha da önemli hâle gelmektedir” ifadelerini kullandı. Düzenlemede, olası keyfilikleri önleyecek yasal güvencelere de yer verilmediği belirtilerek, “Düzenleme, ifade ve basın özgürlüğüne yönelik orantısız bir sınırlama getirmektedir” denildi.

Kanunla yapılan bir başka düzenlemeyle polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılınmış; ayrıca erişim, yer ve içerik sağlayıcılarının talep edilen bilgileri kolluğa bildirmesi hükme bağlanmıştı. AYM, sanal ortamda işlenen suçlar da dahil olmak üzere suç soruşturmasını yapacak yetkili cumhuriyet başsavcılığının belirlenmesinin yargının görevi olduğunu belirterek, “Düzenlemeyle getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.