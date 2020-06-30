AYM’den partilere mali denetim karnesi

Buna göre, 2014 - 2017 yıllarını kapsayan denetimlerde Merkez Parti, Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi, Hak ve Eşitlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Millet Partisi, Vatan Partisi, Hür Dava Partisi, Genç Parti, Cihan Partisi, Önce İnsan Partisi, Demokrat Parti, Halkın Yükselişi Partisi, Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, İşçi Kardeşliği Partisi, Kürdistan Özgürlük Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi ve Kadın Partisi’nin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk olduğuna karar verildi. Genç Anadolu Partisi’nin kanuna uygun olmayan 132 bin 180 lira 56 kuruş gelir ve 216 bin 113 lira gider olmak üzere toplam 348 bin 293 lira 56 kuruş karşılığı parti mal varlığının Hazineye irat kaydedilmesi kararlaştırıldı. Aynı şekilde Hak ve Eşitlik Partisi’nin 6 bin 190 lirası, Devrimci İşçi Partisi’nin 471 lirası, Halkların Demokratik Partisi’nin 29 bin 403 lirası hazineye gelir kaydedildi.