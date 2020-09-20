‘AYM’nin Berberoğlu kararı bağlayıcıdır’

CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gül, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun, komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin “Bir büyüğe yapılan saldırı asla kabul edilemez. Nitekim yargı da gereğini yapmıştır” dedi. “Enis Berberoğlu TBMM’ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi?” sorusu üzerine de Gül şunları söyledi: “Gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur. Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır. Anayasal kurum ve tüm ilgili kuruluşlar da mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ama önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım.” İdam konusundaki görüşünün sorulması üzerine Gül, “Bu konu bir kanun ya da yönetmelikte olacak bir konu değil, Anayasa’da olması gerekiyor. Bu husus Meclis’in, siyasal ve sayısal olarak bir konsensüsün konusu olur ancak” dedi. l ANKARA AA