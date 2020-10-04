‘AYM’nin varlığını sorgulamak tehlikelidir’

Kaboğlu, dün yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeni hükümet sistemine uygun şekilde yeniden yapılandırılmasını istediği ve son dönemde bazı siyasilerce de hedef alınan AYM’nin işlevi, yapısı ve bu anlamda yapılması gerekenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız bir AYM’nin, hukuk devletinin güvencesi olduğunu vurgulayan Kaboğlu, “12 Eylül darbecilerinin bile yapmadığı şekilde AYM’nin varlığını ve işlevini sorgulamak, Türkiye Cumhuriyeti’ni tamamen hukuk dışına çıkarma iradesi ile özdeşleşmektedir ve bu bakımdan son derece tehlikelidir. Hatırlatalım ki, AYM’nin güncel anayasal statüsü, Fas ve Tunus Anayasa Mahkemelerinin gerisindedir” ifadelerini kullandı. Kaboğlu, AYM’nin, “artan iş yükü nedeniyle çok gecikmeli kararlar verdiğini ve bunlar arasında özgürlükler lehine olanların sayısının çok sınırlı kaldığını” söyleyerek, buna rağmen, son yıllarda AYM’nin özellikle yürütme çevrelerinin hedefi haline geldiğini savundu.