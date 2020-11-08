Son dakika... Azerbaycan'ın Şuşa zaferine Türkiye'den tebrik yağıyor

MSB'Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından Türkiye'den gelen ilk açıklamalar şöyle:

"GAZAN MÜBAREK OLSUN GARDAŞIM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ZAFER MESAJI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Yeni zaferleriniz mübarek olsun, Şuşa'nın kurtuluşu hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ŞUŞA'NIN AZATLIĞI KUTLU VE UĞURLU OLSUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasına ilişkin, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun" dedi.

ÖMER ÇELİK: ÇOK SEVİNÇLİYİZ

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa’nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa’da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeş Azerbaycan’ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı" dedi. Çelik ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık" şeklindeki açıklamasını da paylaştı.

MSB'DEN PAYLAŞIM

Milli Savunma Bakanlığından, Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'ı kutlama paylaşımı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara." ifadelerine yer verildi.