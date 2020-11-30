Azınlık temsilcileri Dolmabahçe’de

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva’nın da aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

Gül ve Kalın, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Adalet Bakanı Gül, azınlık cemaati temsilcileriyle önemli, verimli ve başarılı bir istişare toplantısı yapıldığını dile getirerek, “Bugün yine mülkiyet hakkına yönelik, eğitim hakkına yönelik, örgütlenme hakkına yönelik ne gibi ilave uygulama ya da mevzuatta öneriler var, beklentiler var, bunları da hep beraber değerlendirdiğimiz güzel, verimli bir toplantı oldu” diye konuştu. Gül, şunları söyledi:

“83 milyon Türkiye’de eşit vatandaştır, birinci sınıf vatandaştır. İnancından, düşüncesinden, kimliğinden, etnik aidiyetinden dolayı bir ferdin bile kendisini öteki düşünmeyeceği, hissetmeyeceği bir ortam için bu konuda daha atılacak ne adım varsa bunu da dün olduğu gibi bugün de yarın da atmaya, bu reform çizgisiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Her meseleyi konuşuruz, tüm sorunları çözeriz, ülkemizin meselelerini çözerek yolumuza devam ederiz, aslolan 83 milyonun hukukunu korumaktır.”

‘Kara propagandaları hep boşa çıkarttılar’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da toplantıda cemaat vakıflarının hem dini yönden kiliselerinin, havralarının hem de cemaatler olarak diğer hukuki konularını ele alma imkanları olduğunu anlattı. “Daha önce devlette hiçbir şekilde muhatap bulamayan azınlık cemaati mensuplarımız artık devletin en üst makamlarında kabul ediliyorlar, muhatap alınıyorlar” diyen Kalın, şunları kaydetti: “Özellikle Türkiye aleyhine dönem dönem yapılan ‘Türkiye’de dini azınlıklara baskı yapılıyor, zulmediliyor’ gibi propagandalara dezenformasyonlara ve kara propaganda kampanyalarına karşı aslında en büyük şahitler bizim dini cemaatlerimiz, azınlık cemaatlerimiz. Kendileri de zaten ifade ettiler. Zaman zaman dışarıdan gelip onların ağzından Türkiye’yi kötülemeye dönük birkaç cümle almak için uğraşanların oyunlarını bugüne kadar hep boşa çıkarttıklarını ifade ettiler.”