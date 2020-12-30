30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Babacan yeniden seçildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Birebir duyduğumuz, gördüğümüz ve dinlediğimiz insanların derdi artık bizim derdimizdir. Bütün dertlerin çaresi olmak, bu ülkenin devası olmak boynumuzun borcudur” dedi.
Deva Partisi’nin 1. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda, “Türkiye Konuşacak Herkes Kazanacak” sloganıyla düzenlendi. Kongrede Genel Başkan Babacan’ın delegeleri selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Babacan, kongrede yaptığı konuşmada, 2020’deki sıkıntılara rağmen Türkiye’nin derdine derman olmak için yola çıktıklarını söyledi. Türkiye’nin çok zor ve karanlık dönemlerden geçtiğini söyleyen Babacan, “Hiçbir zorluk umudumuzu kaybetmemize neden olmadı. Hiçbir karanlık sonsuza dek sürmedi” diye konuştu.
Babacan, kongrede tek aday olarak girdiği seçim sonucu 523 delegeden 515’nin oyunu alarak yeniden genel başkanlık koltuğuna oturdu. Seçimde, sekiz delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.
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