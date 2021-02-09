Babacan’dan Davutoğlu’na ziyaret

Gelecek Partisi Genel Merkezi’ndeki görüşme sonrası Babacan ve Davutoğlu basın toplantısı düzenledi. Gerçek gündemin ekonomide yaşananlar olduğunu belirten Davutoğlu, bütün partilerle yakın teması sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirerek, “Bundan sonra gün daha sık görüşme, daha kapsamlı istişarelerde bulunma ve karamsarlığa bürünmüş bu iklim içinde halkımızın önüne sağlam alternatifler koyma günüdür” dedi. Babacan ise “Gelecek Partisi ile sadece sistem değişikliği değil; başka konular, temalar üzerinde de ikili bazda çalışmaya hazır olduğumuzu Sayın Genel Başkan’a ilettim” ifadesini kullandı. Babacan, “Bu ülkenin sorunlarına köklü çözüm üretmek için çok yoğun çalışıyoruz. Bu ülkenin yarınları için her alanda hazırlık yapmalıyız çünkü iş başa düştüğünde hazır olmalıyız” dedi.