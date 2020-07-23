MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi
ABONE OL
23.07.2020 - 19:34 | | AA

Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.

Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi

 

Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.

Bahçeli'nin, Ayasofya Camisi'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi. Bahçeli'ye, MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde4 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan ve Bahçeli cuma namazı öncesinde son incelemelerde bulundular. Namaz öncesinde Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geçirildi

Yıldırım-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geçirildi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Yazar Asım Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber