23.07.2020 - 19:34 | | AA
Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışı için İstanbul'a geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.
Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.
Bahçeli'nin, Ayasofya Camisi'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi. Bahçeli'ye, MHP Başkanlık Divanı üyeleri ve İstanbul Milletvekilleri eşlik edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Ayasofya Camisi'nde4 Temmuz Cuma günü Ayasofya'da ilk namaz kılınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yarın Cuma namazı ile açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Erdoğan ve Bahçeli cuma namazı öncesinde son incelemelerde bulundular. Namaz öncesinde Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı