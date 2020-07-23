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23.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Bahçeli kadın cinayetlerini kınadı: Engelleyemezsek çığ altında kalırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Pınar Gültekin cinayeti nedeniyle üzüntülerinin çok büyük olduğunu kaydetti.

Bahçeli kadın cinayetlerini kınadı: Engelleyemezsek çığ altında kalırız

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları kaydetti: “Pınar’ın katilinin en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun eksiksiz ve tam olarak uygulanması lazım. Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz. Bu meselenin ağırdan alınacak yanı yok. Kadınlara yönelik şiddet ve cinayet vakalarının artması toplumsal huzuru bozmaktadır. Suç ve suçluyla mücadeleyi çok boyutlu sürdürmeliyiz. Şiddetin kaynaklarını doğru tespitle birlikte isabetli teşhislerle kanayan yarayı durdurmalıyız. Kadınlarımız güvenli değilse hiçbirimiz huzur bulamayız.”

Bahçeli, Türkiye’nin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırılıp kaldırılmamasının da iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu sözleşmeye ihtiyaç olup olmadığını, ne getirip ne götüreceğini objektif kriterler çerçevesinde ele almalıyız. Kadın cinayetini engelleyemezsek hepimiz sosyal maliyeti yüksek bir çığın altında kalırız. Duyarlı olmalıyız, empati yapmalıyız, suça çanak tutan, suçluyu imal eden her türlü ortam ve bahaneyi ortadan kaldırmalıyız” dedi.

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