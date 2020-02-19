Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı: Yoksa nüfus kütüğünü Suriye’ye mi aldırdın?

MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında özetle şunları söyledi:



SİYASİ KÖR: Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen vahim tuzağı sağır sultan duymuştur da, sadece Kılıçdaroğlu ve iş birlikçi yandaşları mı duymamıştır? Bu siyaset körlüğünün, bu müşahede ve mütalaa köksüzlüğünün izahı nasıl telif ve tevil edilecek? Dikiş ve fren tutmayan Kılıçdaroğlu, ‘Şimdi İdlib’de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Hâlâ asacağız, keseceğiz diyorlar’ demiş. Bu sözleri Macron söyleseydi normal derdik. Kılıçdaroğlu söyler misin bize, İdlib’de sıkışan kimdir? Hangi mihrakların nam ve hesabına dedikodu yapıyorsun? Esad’ın propagandasına alet olmaktan hiç mi vicdan azabı duymuyorsun? Sen Türkiye Cumhuriyeti’ni bilir misin? Yoksa nüfus kütüğünü Suriye Arap Cumhuriyeti’ne mi aldırdın? CHP’nin başındaki bu utanç vesikası Türk ve Türkiye düşmanlarının kadrosuna iltica etmiştir. Yazıklar olsun diyorum.



ARKADAN DOLANIYOR: Esad direkt, Rusya da endirekt şekilde Türkiye’nin karşısında mevzilenmişlerdir... Türkiye’nin şakası yoktur. Azdan az, çoktan da çok gider gitmesine ama gidenlerin alayı Esad rejiminden olacaktır... Türkiye’ye başka, Suriye’ye başka, diğer muhatap ülkelere başka konuşan Rusya’yı hiçbir maske, hiçbir kamuflaj artık gizleyemez. Rusya arkadan dolanarak Esad’a hedef gösterip niyet ve tıynetinin gereğini yapmıştır.. Kimse bize maval okumasın. Biz Rusya’yı 93 Harbi’nden biliriz.



RUSYA’NIN AÇIKLAMASINA İADE: Rusya Dışişleri Bakanlığı şahsıma ve partimize 13 Şubat’ta rahatsızlığını yazılı açıklamayla resmen duyurmuştur.



Cinayetleri sineye mi çekelim, zulme ortak mı olalım? Putin hele bir söylesin, biz ne yapalım? ABD’nin ve Rusya’nın yergisini değil de övgüsünü alsaydık, mazlumların yüzüne nasıl bakacaktık? Kremlin yönetimi iyi bilmelidir ki, biz şehidi şühedayı siyasi istismara, iç siyasi tartışmalarda puan kazanmaya tahvil edecek kadar alçalmayız.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını aynen kendilerine iade eder, yeni açıklamalarını merakla ve heyecanla bekleriz.



BİRLİKTE AĞLAYALIM: MHP herkesi ortak akılda buluşmaya, Türk milleti ortak paydasında kucaklaşmaya davet etmektedir. Elimizi uzatıyoruz, anlaşmaya, konuşmaya, Türkiye için birlikte çalışmaya, birlikte ter dökmeye, birlikte gülüp birlikte ağlamaya varız ve kararlıyız diyoruz.



‘İYİ Parti, iyi günde olsunlar’



Bahçeli, grup toplantısının ardından İYİ Parti’deki istifalar ve MHP’ye transfer olup olmayacağına ilişkin sorulara “MHP’nin Türk milletini kucaklamakta kapısı her zaman açıktır. Ancak Türkiye’nin siyasi istikrara, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemde hiçbir siyasi partide istikrarsızlık söz konusu olmamalıdır. Bir tarafta yeni parti kuruluşları tartışması var, bir tarafta FETÖ’nün siyasi ayağı tartışması var, bir tarafta da siyasi partileri karıştırmak isteyen zihniyetler var. İYİ Parti iyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar” karşılığını verdi.



Fotoğraflar: MUSTAFA İSTEMİ Milliyet