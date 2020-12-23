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23.12.2020 - 12:05 | | DHA

Bahçeli yarın yeni il başkanları bir araya gelecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanları toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Bahçeli yarın yeni il başkanları bir araya gelecek

Edinilen bilgiye göre, MHP'de il kongrelerinin tamamlanmasının ardından yeni il başkanları ile yarın ilk kez yapılacak toplantı, maske-mesafe-hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin il başkanlarına, Türkiye gündemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Toplantıda, 14 Mart 2021'de düzenlenecek 13. Olağan Büyük Kurultay öncesinde tamamlanan kongre sürecinin sonuçları değerlendirilecek, ayrıca kurultay için başlatılan hazırlık çalışmaları üzerinde durulacak.

İç ve dış politikaya dair önemli başlıklarının yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadelede mevcut durumun ele alınacağı toplantıda, Türkiye gündeminde öne çıkan konuların da değerlendirilmesi öngörülüyor.

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