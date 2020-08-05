Bahçeli’den Akşener’e çağrı: Evine dön

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli, özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

MÜZE OLMASI GEREKEN CHP’DİR: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılması inanç özgürlüğümüzün, irade gücümüzün, istiklal hükmümüzün tarihsel bir gereğidir. Hamd olsun Müslüman Türk milletinin 86 yıldır bir sır gibi vicdanında mahfuz tuttuğu ikamesi imkânsız olan haklı beklentisi gerçekleşmiştir. CHP’nin Ayasofya’ya nasıl baktığı bellidir. Müze olarak kalması CHP’nin yegane arzusuydu. Hatta Sultan Ahmet Camii’nin bile müze olmasını telaffuz etmişlerdi... Müze olması gereken, vitrin süsünden farksız olan aslında CHP’nin köhne siyasetidir. Yunanistan ne dediyse CHP tekrarladı. Yunan bayrağı yarıya indi, CHP yönetiminin yüzü asıldı, yelkenleri suya düştü.

HAYIRLI BİR GELİŞME: HDP’nin Ayasofya Camii’ne soğuk, mesafeli ve uzak tavrı ortadadır. Ayasofya’nın ibadete açılması HDP’nin karalar bağlamasına, Yunan zihniyetiyle eşzamanlı yas tutmasına neden oldu. Fakat İYİ Parti Genel Başkanı Ayasofya’yı ziyaret ederek iki rekât tahiyyetü’l-mescid namazı kıldı. Bana göre bu ziyareti ve ibadeti ziyadesiyle memnuniyet vericidir. Allah kabul etsin. Zillet İttifakı’nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP’nin Ayasofya’ya yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanım’ın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir. Sayın Akşener’in böyle gitmeyeceğini, böyle ittifak olmayacağını, olsa bile bir ayağının çukura düştüğünü görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır. İkbal ile idbar arasında sıkışıp kalmak yerine, kaldı ki zillete düşmektense evde olmak isabetli bir tercihtir.

İNCE İNCE HEDEFLERİ DOKUYOR: CHP’de sular durulmaz, nitekim kaynayan tencere kapak tutmaz... Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var; CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor. Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz.