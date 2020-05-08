BahÃ§eli, Twitter hesabÄ±ndan, Ã¶zetle ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

TÃœRKÄ°YE SALGININ Ã–NÃœNDE: Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k mukavemet ve muvaffakiyetimiz alÄ±nan tedbirlere milletimizin uymasÄ± ve muhtemel risklere karÅŸÄ± uyanÄ±k durmasÄ±dÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z fazilet ve feraset sahibidir. Ona buna kulak asmaz, onun bunun kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ±na, kumpasÄ±na aldanmaz. Ä°nanÄ±yorum ki, fertlerinin birbiriyle ilgili kaygÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±, birbirinin hakkÄ±nÄ± ve hukukunu teslim ve telif etmediÄŸi toplum veya milletlerin ayakta kalma ÅŸansÄ± yoktur. Ben deÄŸil biz dedikten, hassas ve sorumlu hareket ettikten sonra felaketlerin taarruzunu bozguna uÄŸratÄ±rÄ±z. TÃ¼rkiye salgÄ±nÄ±n arkasÄ±nda deÄŸil Ã¶nÃ¼ndedir. Normalin tesis ve temini maksadÄ±yla hÃ¼kÃ¼met canla baÅŸla, samimiyetle, Ã¶zveriyle, titizlikle gÃ¶revini yerine getirmektedir. En kÃ¼Ã§Ã¼k ihmal veya ihlal,Â Allah muhafaza tekrar baÅŸa dÃ¶nmemize, aÄŸÄ±r bedellere neden olabilecektir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tembih ve tedbirleri herkes iÃ§in baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. HiÃ§ kimse sorumsuz ve duyarsÄ±z hareket etmemelidir. Bana bir ÅŸey olmaz diyenler kendilerini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorlarsa temas ettiÄŸi insanlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek, dikkate almak mecburiyetindedir.

EMEKLERÄ° HEBA EDEMEYÄ°Z: VerilmiÅŸ emekleri heba edemeyiz. Bunca Ã§aba ve Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± silip atamayÄ±z. BunaldÄ±m, bÄ±ktÄ±m, sÄ±kÄ±ldÄ±m, yoruldum bahaneleriyle kendimizi sokaklara bÄ±rakÄ±p toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± riske atamayÄ±z. VirÃ¼s her an her insanÄ±mÄ±za bulaÅŸabilecektir. KontrollÃ¼ hayat bundan sonra yegane Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r. KazanÄ±mlarÄ±mÄ±z boÅŸa Ã§Ä±karsa aman sende denirse TÃ¼rkiye vahim bir uÃ§uruma savrulacaktÄ±r. AlÄ±nan tedbirleri yok saymak, rehavete kapÄ±lmak hepimizi acÄ±klÄ± sonuÃ§lara mahkum edecektir. Maske takmak ÅŸarttÄ±r, sosyal mesafe elzemdir. NasÄ±lsa her ÅŸey dÃ¼zeliyor, salgÄ±n bitiyor acemiliÄŸi ve aceleciliÄŸiyle davranÄ±ÅŸ sergilemek felakete altÄ±n yaldÄ±zlÄ± davetiye uzatmaktan farksÄ±zdÄ±r.

AVUÃ‡LARINI YALAYACAKLAR: En gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸumuz an, bir bakÄ±ma en zayÄ±f olduÄŸumuz andÄ±r. SalgÄ±nÄ±n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±yÄ±p hasretini Ã§ektiÄŸimiz gÃ¼nlere ulaÅŸabilmek iÃ§in zamana ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±r. VirÃ¼sÃ¼n tehlikelerini hesap etmeden, bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±k Ã¶zelliÄŸini ciddiye almadan toplumsal hayatÄ±n iÃ§ine telaÅŸla karÄ±ÅŸmak, Ã§aÄŸrÄ± ve uyarÄ±lara yÃ¼zÂ Ã§evirmek, bilinsin ki bÃ¼yÃ¼k bir vebaldir. Bana bir ÅŸey olmaz diyenlere de dilemeyiz ama her an bir ÅŸey olmasÄ± kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. Evde kalmak, solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± olarak hastanede yatmaktan Ã§ok daha iyidir. TÃ¼rk milleti nice saldÄ±rÄ± ve suikastlarÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼sledi, gÃ¶rÃ¼nmez dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ±n salgÄ±nÄ±nÄ± da Allahâ€™Ä±n izniyle bertaraf edecektir. Bunun iÃ§in bu zamana kadar ki ÅŸuurlu duruÅŸunu korumalÄ±dÄ±r. SalgÄ±ndan siyasi rant elde etmenin peÅŸinde koÅŸan defolu siyasetÃ§ilere itibar hezeyan ve hÃ¼sran verici akÄ±betlere kapÄ± aralayacaktÄ±r. HastalÄ±ktan fayda uman, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ ve toplumsal infiali iÃ§in alavere dalavere iÃ§inde olanlar sadece avuÃ§larÄ±nÄ± yalayacaklardÄ±r. Yeter ki bir olalÄ±m, birlikte refleks gÃ¶sterelim, hep beraber aynÄ± safta toplanalÄ±m. Tedbir-temkin-tedaviyle baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmamÄ±z mutlaktÄ±r.