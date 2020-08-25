Bahçeli’den ‘doğal gaz’ mesajı: Bazılarının uykuları kaçtı

Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında özetle şu mesajları verdi:

GÖZ KAMAŞTIRICI KAZANIM: Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz Ereğli’sinin yaklaşık 175 km kuzeybatısında yer alan Tuna-1 Bölgesi’nde 320 milyar metreküplük doğal gaz yatağı bulmuştur. Türkiye’nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır.

KASAMIZI DOLDURACAK: Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır.

PEK ÇOK REZERV VAR: Sondaj gemilerimiz Akdeniz ve Karadeniz’de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır.

İPLİKLERİ PAZARA ÇIKTI: Türkiye’nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi nice emekle bulunan doğal gaz yatağını karalamaya kalkışmışlardır. Doğal gaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini gözler önüne sermiştir. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Türkiye’nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır.

KÂBUS GÖRMEYE BAŞLADILAR: Malum zihniyetler kimi zaman dış mihrakların kalem tutan eli, kimi zaman da söz söyleyen ağızları olmuşlar, bir türlü adamlık hüviyetini kazanamamışlar, milli ve yerli duruş gösterememişlerdir. 2019’da ödediğimiz 41.6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğal gazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kâbus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir.

‘Stratejik anahtar’

MHP Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, sevincine ve acısına her zaman ortak olmuştur. Bu kapsamda Tuna-1 Bölgesi’nde çıkarılan gazdan büyük bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde çalışan kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır. Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak, istikbalimizi güvenceye alacaktır.