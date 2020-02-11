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11.02.2020 - 15:54 |

Bahçeli'den Harran Belediye Başkanı'na sürpriz hediye

MHP lideri Devlet Bahçeli, özel koleksiyonundaki aracını yerel seçimlerde en yüksek oyu alan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

Bahçeli'den Harran Belediye Başkanı'na sürpriz hediye

Ankara'da bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, Özyavuz'a yıllardır kullandığı Mercedes arabasını hediye etti. MHP lideri Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çelikel, 06 BD 009 plakalı aracı noter aracılığıyla aracın devrini yaptı ve anahtarları Özyavuz'a teslim etti.

Özyavuz, kendisine hediye edilen aracı aldıktan sonra şunları söyledi:

Sayın Genel Başkanım, şahsım ve Özyavuz Ailesine evlatlarımızdan torunlarımıza bırakacağımız; madde ile hesaplanamayacak kadar değerli olan bu çok kıymetli ve manevi değeri yüksek bu hediye ile bizlere bir şeref bahşettiniz. Bu şerefe nail olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, MHP adına ittifak adayı olmuştu. En yüksek oy aldığı için MHP lideri tarafından arabası hediye edildi.

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

Bahçeliden Harran Belediye Başkanına sürpriz hediye

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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