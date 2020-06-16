Bahçeli’den HDP’ye tepki: Ateşle oynuyor yangına körükle gidiyor

Bahçeli, özetle şunları kaydetti:

OPERASYONA DESTEK: Askeri operasyon milletimizde memnuniyetle karşılanmıştır. Türk milleti terörle yaşamaya asla alışmayacak, menfur eylemelere göz yummayacaktır.

PROVOKASYON İKLİMİ: İki HDP’li militanın milletvekilliğinin düşürülmesinden sonra yeni bir dayatma ve provokasyon iklimi vasat bulmuştur. Ülkemizin farklı noktalarından protesto yürüyüşü başlatan HDP’lilerin ve lekeli destekçilerinin ateşle oynadıkları, yangına körükle gittikleri çok açıktır. Bu terörist komplosunu ‘Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü’ adıyla maskeleme çabası boşuna bir gayret, hukuk ve ahlak dışı bir tezgâhtır. Yeni bir 6-7 Ekim hıyanetinin düşünü kuranlar, sokakların izbeliklerinden yeni bir Gezi karanlığı çıkarmayı düşünenler bilsinler ki acıklı durumlara düşeceklerdir. Demokrasi teröristlerin istismar ve ihanet paravanı olamayacaktır. Merakımız, CHP Genel Başkanı’nın da bulduğu ilk fırsatta terör yürüyüşüne katılıp katılmayacağı meselesidir.

FİTNE YAYAN GAFİLLER: Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasıyla ilgili çağrımıza tepki gösterip küçük ve güdük akıllarıyla bizi uyarma densizliğine heves edenlerin, Cumhur İttifakı’nda gedik açmak maksadıyla fitne yayan gafillerin kimlerin değirmenine su taşıdıkları artık gizlenemez boyutlardadır.

Kovid-19’da alarm zili: Kovid-19 sürecinde iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düşmesi, solunum cihazlarına artan ölçüde ihtiyaç duyulması alarm zillerini çalmaktadır. Tedbirlerdeki gevşemenin ağır maliyetleri kaçınılmazdır.

Büyük kurultay 14 Mart 2021’de

MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantıda Mart 2018’de yapılan kongrenin MHP içtüzüğü gereği üçüncü yılında 14 Mart 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonrasında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter’dan “Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve Kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür” açıklamasında bulundu.