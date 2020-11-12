Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Biden tebriği eleştirisi: Meşruiyetini yabancı başkentlerde arıyor

Bahçeli, dün MHP grup toplantısında özetle şunları söyledi:



BİDEN ŞAKŞAKÇISI DEĞİLİZ: Bizim için önemli olan ABD’nin uygulayacağı politikaların ülkemize, bölgemize ve uluslararası ilişkilere yansıma düzeyleridir. Biz ne Biden şakşakçıyız, ne Trump sevdalısıyız, ne filin hortumundan tutuyoruz ne de eşeğe binmek için sıra bekliyoruz, hamd olsun Türk oğlu Türk olarak cihanı kavrıyoruz.



TEMKİNLE BEKLİYORUZ: Başkanlığa seçilen Biden’la ilgili temkinli, tedbirli, tedarikli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuzu herkesin bilmesinde yarar vardır. Çünkü Biden’ın geçmişteki sözleri, temasları, çelişkileri, gelgitleri, mesafeli tutumu, Türkiye’ye şaşı ve soğuk bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir... Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir... Sahnenin önünde kucaklayıp arka tarafta kurşun atmak namerdin özelliğidir.

NEREYE YETİŞECEKSİN? Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış. Tuhafımıza giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı’nın Biden’ı kutlamasındaki telaşı ve acelesidir. HDP de hemen kutlamıştır. İradesini devretmiş çarpık yüzler adeta podyuma çıkıp ABD’ye “Beni unutmayın” mesajı iletmişlerdir... Bilhassa merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin?



KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞ: Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden, resmi açıklama yapılmadan, başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin nesi, kimin sesidir? CHP’yi, ABD’nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını neye yoralım? Biden’ın ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. “Yoldaşlarımı sattım, senin yandaşın oldum” demiştir. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları gerçekten de İzmir’e, hatta okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı.



‘Tarihi rövanş’



Karabağ’da 30 yıla yakındır devam edegelen düşman tasallutuna tarihi bir darbe indirilmiş, can Azerbaycan kahramanlıkla topraklarını almıştır. Tarihi rövanş alınmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’i, şanlı Türk askerini, mücadeleye destek veren her kardeşimi kutluyorum.