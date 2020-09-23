Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Önerileri kara mizah

Bahçeli, doktorların, hemşirelerin, diğer sağlık çalışanlarının insanüstü fedakârlıklarının dünyevi hiçbir kıymetle mukayese edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Hepsine teşekkür ediyorum. Ancak dar bir kadronun mesleki örgütlenmelerini Türkiye’nin aleyhine kullanmalarını da kınıyorum. İnsanlarımızı telaşlandırmak, ortada bir şey yokken felaket çığırtkanlığı yapmak, kusursuz fırtına kapıda, diyerek dehşet tablosu çizmek ahlaki olmadığı gibi milli ve vicdani bir tavır da değildir. Bilim insanları umut verir, ufuk çizer, haysiyet ve şefkatle muamele eder. Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir. Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: ‘Kovid-19’la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.’ TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. Kovid-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken, var demek müfterilik ve utanmazlıktır. Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı.”

Sağlıkta şiddet

Bahçeli sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda ise “sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum” diye konuştu.