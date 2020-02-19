Bahçeli’nin İYİ Parti çıkışı nasıl yorumlanmalı? MHP ve transfer

İYİ Parti’de yaşanan istifalar ve devamının geleceğine ilişkin mesajlar siyasi arenada çalkantıya yol açtı. Doğal olarak gözler, İYİ Parti’nin içinden çıktığı MHP’ye ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çevrildi. Geçmiş süreçte İYİ Parti’de dağılma yaşanacağı ve milletvekillerinin MHP başta olmak üzere diğer partilere geçeceği dillendirilmişti. Kulislere yansıyan bilgiler, bu sürecin tetiklendiği yönünde.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “düğmeye basanlar” ifadesi, MHP lideri Bahçeli’nin, “tahriklere kapılmasınlar” ifadeleri de bu değerlendirmeyi destekler nitelikte. Beş milletvekilinin daha istifa edeceği yönündeki söylentiler, İYİ Parti’deki çalkantının önümüzdeki süreçte devam edeceğini gösteriyor.



Gelinen aşamada, istifa eden ve etmesi beklenen milletvekillerinin MHP’ye geçip geçmeyeceği sorusu önem kazandı. Bahçeli’nin dünkü açıklamasının izdüşümü ve parti koridorlarındaki değerlendirme, MHP’nin, “şimdilik” transferlere kapalı olduğu yönünde.



Parti yönetimi, siyaset kurdu olan Bahçeli’nin, “ilkeli” ve “tutarlı” bir siyaset profili çizdiğinin herkes tarafından kabul edildiğini dile getiriyor. Bahçeli’nin bugüne kadar izlediği siyaset, konjonktürel hamlelerin dışında rakiplerinin zaafa düşmesinden yararlanarak “çıkar” sağlayıp, “fırsatçılık!” yapma üzerine kurulu değil. Parti yöneticileri, geçmişte MHP’nin önüne çıkan fırsatları “önce ülkem” diyerek siyasi faydaya dönüştürmeyi reddettiğini hatırlatıyor. Bahçeli ve MHP, bugünün önceliğinin parti çıkarları değil, ülkenin çıkarları olduğunu düşünüyor. Türkiye’nin ateş çemberine alındığı ve yedi düvelin yıkmak için oyun üstüne oyun kurduğunu düşünen Bahçeli, MHP’nin milletvekili sayısını artırmaktan öte, “birliğe” odaklanmış durumda.



Bahçeli’nin, “sorunları derin dondurucuya koyalım”, “ortak akılda buluşalım” ve “birlikte ağlayalım” çağrısı yaparken, tam tezat şekilde hareket edip milletvekili transferi yapmayı, “siyasi ahlaksızlık” olarak gördüğü belirtiliyor. TBMM’deki sandalye sayısının kritik bir noktada olmaması ve transferlerin yaratacağı çarpan etkisinin düşük oranda kalacağı dikkate alındığında, 49 milletvekili sayısını 50’nin üzerine çıkarılmasının MHP’ye yüksek fayda sağlamayacağı da olayın farklı bir yönünü oluşturuyor. İYİ Parti’den ayrılanların, aracılar üzerinden yöneticilerle dirsek teması kurduğu MHP’ye geçmek için nabız yokladıkları da yansıyan bilgiler arasında. Kulislerdeki değerlendirme ise; İYİ Parti’den kopan milletvekillerinin yoğunlukla ülkücü kökenli olmasının, “MHP’ye geçecekler” tartışmasını hep gündemde tutacağı yönünde.