29.07.2020 - 18:33 | | AA
Bakan Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka ile telefonda görüştü.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Xhaçka görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu
Sağlık Bakanı Koca: "Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Koca: "Okulların açılma takvimini Milli Eğitim Bakanımız 31 Ağustos olarak açıkladı. Okullar bu takvimde eğitime başlamış olacak."