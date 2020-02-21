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21.02.2020 - 12:11 | | AA

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Tank Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk'ün fotoğrafları paylaşıldı.

Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Suudi Arabistan'da çekirge istilasıSuudi Arabistan, çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, çekirgelerin Doğu Afrika'dan geldiğini ve düzenli ilaçlamaların yapılacağını açıkladı.
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