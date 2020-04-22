Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.