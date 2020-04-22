MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL
22.04.2020 - 15:23 | | DHA

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Yıkamadığı parayı kasasına koymuyorZonguldak'ta esnaflık yapan 45 yaşındaki Hakan Oğuz Durukan, corona virüsten müşterilerini korumak amacıyla günde 10 bin TL değerindeki bozuk ve kağıt parayı çamaşır suyu ve deterjanla yıkayarak kasasına koyuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnşaat mühendisliği görevi nedir? İnşaat mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

İnşaat mühendisliği görevi nedir? İnşaat mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Bursa'daki inanılmaz soygunun ifadeleri ortaya çıktı

Bursa'daki inanılmaz soygunun ifadeleri ortaya çıktı

Sıradaki Haber