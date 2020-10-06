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06.10.2020 - 18:42 | | DHA

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü.

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile İstanbul'da görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Derenin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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