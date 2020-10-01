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01.10.2020 - 16:11 | | AA

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush’u Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, Türkiye’nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceği, Türkiye’nin istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği ifade edildi.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü

Valiyle esnaf arasında güldüren maske diyaloguKahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında Vali Coşkun'un pandemi kurallarına uyup uyulmadığını sorduğu bir esnaf, kendisinin uyduğunu ancak bazı kişilerin uymadığını belirterek, "Bana yetki verseniz uymayanların gırtlağına sarılacağım" dedi. Esnafın bu sözlerine gülen Vali Coşkun, gırtlağa sarılmadan güzel konuşarak uyarmasını söyledi.
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