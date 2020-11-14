BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Libya'daki son duruma iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. Bakan Akar, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yakÄ±ndan takip edildiÄŸini, TÃ¼rkiye'nin amacÄ±nÄ±n, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve siyasi birliÄŸini saÄŸlamÄ±ÅŸ, barÄ±ÅŸ, huzur ve istikrar iÃ§erisinde yaÅŸayan bir Libya'nÄ±n oluÅŸumuna katkÄ±da bulunmak olduÄŸunu ifade etti.Â

Akar, ayrÄ±ca TÃ¼rkiye'nin LibyalÄ± kardeÅŸlerine verdiÄŸi askeri ve gÃ¼venlik alanlarÄ±ndaki eÄŸitim, yardÄ±m ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k desteÄŸine devam edeceÄŸini, istikrarlÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z ve egemen bir Libya'yÄ± desteklediÄŸini belirtti.