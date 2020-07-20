20.07.2020 - 11:25 | | DHA
Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.
Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.