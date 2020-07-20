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20.07.2020 - 11:25 | | DHA

Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü.

Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

 

Akar, konuk Bakanı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Camilleri'nin Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri ile görüştü

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel videoMilli Savunma Bakanlığınca (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan videoda Türk askerinin Ada'da Kıbrıs Türklerinin özgürlüğünün, bağımsızlığının ve huzurunun teminatı olduğu bildirildi.
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