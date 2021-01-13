13.01.2021 - 15:47 | | DHA
Bakan Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Khan'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan'ı kabul etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mujahid Anwar Khan’ı kabul etti. Görüşmeye Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı" denildi.
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