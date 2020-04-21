21.04.2020 - 19:43 | | AA
Bakan Akar, Tunuslu mevkidaşı Hazgui ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı arasında yapılan görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi konularıda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.