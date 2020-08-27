Bakan Akar, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Urisky ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndaki görüşme öncesinde konuk Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Akar ve Başbakan Yardımcısı Urisky arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.





Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Urisky ile görüştü.



Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi iş birliği konuları ele alındı.https://t.co/E6FwK47z4k#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/v06jIlohB3 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2020