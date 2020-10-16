MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi
ABONE OL
16.10.2020 - 18:38 | | DHA

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Zelenskynin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da İstanbul'a geldi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

İstanbul'da çirkin saldırı! Kapıyı tutarak kendilerini korudularGaziosmanpaşa'da Aile Sağlığı Merkezi'ne iğne olmaya gelen kişiler, hemşireyle tartıştıktan sonra sağlık merkezine saldırdı. Saldırı anı sağlık merkezinin kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları için geri sayım! 16 Ekim On Numara çekilişi bilet sorgulama adresi...

On Numara sonuçları için geri sayım! 16 Ekim On Numara çekilişi bilet sorgulama adresi...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Tüm çalışanları kapsıyor! Yasak geliyor...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Putin'e Wagner şoku! Kremlin'in aşçısı...

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu Fransa'ya gidiyor

Sıradaki Haber