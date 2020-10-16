Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir Zelenskynin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da İstanbul'a geldi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da bir araya geldi. Görüşmede ikili ve bölgesel, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.